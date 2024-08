Verhaltensstörungen und mehr 81.000 Kinder und Jugendliche wegen psychischer Leiden in Klinik

Immer mehr Kinder und Jugendliche in Deutschland werden wegen psychischer Erkrankungen oder Verhaltensstörungen in einer Klinik behandelt. Dies war 2022 die zweithäufigste Ursache für stationäre Krankenhausbehandlungen - nach Verletzungen oder auch Vergiftungen. Gut 81.000 der rund 435.900 Krankenhauspatienten im Alter von 10 bis 17 Jahren wurden wegen dieser Diagnosen klinisch behandelt, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Das entsprach knapp einem Fünftel aller Krankenhausbehandlungen in dieser Altersgruppe.