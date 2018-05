Sprechstunde: Tagsüber müde

Wer am helllichten Tag einschläft, sollte sich schlafmedizinisch untersuchen lassen. Nach der Art der Störung richtet sich die Therapie.

Hier ist natürlich eine Therapie sehr sinnvoll und notwendig, denn die Tagesschläfrigkeit schränkt ja Ihre Lebensqualität ein und kann Sie in gefährliche Situationen, zum Beispiel am Steuer, bringen. Bei der Erkrankung handelt es sich ja um eine erste Stufe der Schlafapnoe, so dass auch ähnliche Behandlungen eingesetzt werden.

So kpann eine Schiene helfen, die von spezialisierten Zahnärzten angefertigt wird und den Unterkiefer in eine leicht vorgerückte Position bringt. Das sorgt für Platz im Rachen. Bei manchen treten die Beschwerden nur in Rückenlage auf, so dass Maßnahmen dagegen in Frage kommen. Natürlich kann auch, wie bei schwereren Foprmen der obstruktiven Schlafapnoe, eine Maskenbeatmung (CPAP-Therapie) genutzt werden.