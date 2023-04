Mittel gegen Prüfungsstress Mit Tabletten durchs Abi – macht das Sinn?

Die Vorabiklausuren sind geschrieben, die letzten Schultage gebührend gefeiert – nun wird es noch einmal ernst für den Abiturjahrgang 2023. Ab dem 19. April beginnt in NRW für alle Anwärter auf die allgemeine Hochschulreife die schriftliche Prüfungsphase. Im vergangenen Jahr stellten sich in Nordrhein-Westfalen rund 73.000 Schülerinnen und Schüler an 968 öffentlichen und privaten Gymnasien, Gesamtschulen, Weiterbildungskollegs und Waldorf-Schulen dieser Herausforderung – die Absolventen an öffentlichen und privaten Berufskollegs nicht eingerechnet.