Studie Immer mehr Mädchen mit Essstörungen im Krankenhaus behandelt

Kinder und Jugendliche in Nordrhein-Westfalen sind laut einer neuen Studie durch anhaltende Krisen weiter stark psychisch belastet – vor allem Mädchen. 2022 wurden 86 Prozent mehr Mädchen zwischen 15 und 17 Jahren mit einer Essstörung im Krankenhaus versorgt als im Vor-Corona-Jahr 2019, wie die Krankenkasse DAK am Freitag bei der Vorlage ihres Kinder- und Jugendreports für NRW in Düsseldorf mitteilte. Auch die Behandlungszahlen bei Angststörungen und Depressionen nahmen demnach deutlich zu.