Studien zu Einlegesohlen : Plattfuß bleibt Plattfuß

Düsseldorf Einlegesohlen können am Fuß nichts ändern, wohl aber die Beschwerden lindern. Schaden können sie nicht anrichten. Bei Kindern sollte man jedoch sicherheitshalber abwarten.

Von Jörg Zittlau

In dem Film „Sie nannten ihn Plattfuß“ räumt Bud Spencer so richtig auf. Es gibt unzählige Prügeleien, und der bullige Schauspieler wirkt dabei sehr beweglich. Vielleicht liegt es ja daran, dass er damals Einlegesohlen trug. Denn die gehören seit vielen Jahren zu den Standardtherapien bei Plattfuß. Doch sind sie auch sinnvoll?

Etwa 80 Prozent der Menschen haben hierzulande, wie man es in der Medizin auszudrücken pflegt, eine „Fußdeformation“. Die meisten davon haben wiederum das, was Bud Spencer seinen Spitznamen einbrachte, aber von Medizinern lieber als Senkfuß bezeichnet wird: Das Längsgewölbe im Fuß ist deutlich abgeflacht, hat aber noch keinen kompletten Bodenkontakt. Oft findet man dabei noch einen Spreizfuß, bei dem das Quergewölbe des Fußes quasi „durchgetreten“ ist, so dass die Belastungspunkte nicht unter den Ballen des großen und kleinen Zehs liegen, sondern in der Vorfußmitte. Und nicht selten gibt es sogar noch einen Knickfuß obendrauf, bei dem der hintere Teil des Fußes stark nach innen eingesunken ist, bis man am Ende einen Knick-Senk-Spreiz-Fuß hat. Das klingt eher nach Huhn als nach Mensch, und deswegen darf es nicht wundern, dass viele Betroffene und auch Ärzte ihn gerne beseitigen würden.

Info Der menschliche Fuß ist genial konstruiert Meisterwerk Der perfekte Fuß ist ein anatomisches und ästhetisches Meisterwerk. Man sieht einen ausgeprägten Spann, eine ebenso ausgeprägte Sohlenwölbung in Längsrichtung, und die Zehen liegen halbwegs gerade auf dem Boden auf. Und bei genauem Hinsehen erkennt man außerdem, dass der Fuß auf drei Belastungspunkten ruht: die Ballen unter dem großen und dem kleinen Zeh sowie hinten unter der Ferse. Für die Ausdauer Man kann sich leicht ausmalen, wie dieser Idealfuß dereinst den jagenden und wandernden Homo sapiens federnd und ausdauernd durch die Lande trug. Doch diese Zeiten sind zumindest hierzulande vorbei, weswegen nur noch 20 Prozent der Bundesbürger auf perfekten Füßen laufen.

Dabei greift man oft auf Einlegesohlen zurück. Laut Schätzungen der Herstellerverbände werden sie von 18 Prozent aller Bundesbürger genutzt, rund sieben Prozent haben dafür ein Rezept vom Arzt. Viele Anwender erhoffen sich, dass sich dadurch ihr Fußproblem erledigen könnte. Doch dieser Hoffnung muss Orthopäde Dino Schulz aus Münster eine klare Absage erteilen: „Wenn man einen Senkfuß hat und deshalb 20 Jahre lang Einlagen trägt, wird man danach immer noch einen Senkfuß haben.“ Die Fußform könne nicht durch Einlagen verändert werden.

Wohl aber können sie die Beschwerden lindern, die mit einer Fußdeformation einhergehen. „So kommt es etwa beim Senk-Spreiz-Fuß oft zu Schwielen am Fuß und auch zu Schmerzen im Mittelfußknochen“, erläutert Schulz, „und so etwas lässt sich durch Einlegesohlen durchaus lindern.“ Was aber die Frage aufwirft, ob Einlagen auch dann verschrieben werden sollten, wenn zwar eine Fußdeformation vorliegt, es aber noch nicht zu Beschwerden gekommen ist.

Der Orthopäde verhält sich da eher zurückhaltend: „Man kann da auch erst mal abwarten und beobachten, bevor man gleich die Einlage verschreibt.“ Denn es gebe durchaus Menschen, die trotz eines ausgeprägten Senkfußes niemals Beschwerden entwickeln würden. „Andererseits sollte man auch nicht zu lange warten“, warnt Orthopäde Schulz. Denn es bringe ja nichts, wenn die Einlagen erst dann zum Einsatz kämen, wenn der Patient bereits starke Schmerzen hat und kaum noch laufen kann. Außerdem gebe es keine wissenschaftlichen Hinweise darauf, dass die Einlegesohlen irgendeinen Schaden anrichten.

Nichtsdestoweniger sollte man gerade bei Kindern – sofern sie keine Beschwerden haben – mit der Einlegesohle erst einmal warten. Denn da ist die Formung des Fußes noch nicht abgeschlossen, so dass die Deformation in den nächsten Jahren noch verschwinden kann. So beginnen Kinder ohnehin als „Plattfüße“ mit dem Laufen, doch die bilden sich in der Regel wieder vollständig zurück.

Dies bestätigt eine Studie der Wiener Universitätsklinik für Orthopädie, in der man die Füße von über 800 drei- bis sechsjährigen Kindern untersuchte. Es zeigte sich, dass 54 Prozent der Dreijährigen einen Knick-Senk-Fuß hatten, doch bei den Sechsjährigen waren es nur noch 26 Prozent. Trotzdem trug jedes zehnte Kind eine Einlegesohle. „Wir haben ausgerechnet, dass rund 90 Prozent dieser Behandlungen entbehrlich waren“, resümiert Studienleiter Martin Pfeiffer.

Ein Forscherteam vom Texas Scottish Rite Hospital in Dallas verglich, ob sich durch Einlagen die Senkfüße von Dreijährigen – auf eine Dauer von drei Jahren – besser entwickelten als bei Kindern, die unbehandelt blieben. Im Ergebnis konnte man keine Unterschiede feststellen. Selbst Kinderfüße mit Spezialschuhen, die ja eigentlich noch intensiver wirken als Einlegesohlen, entwickelten sich nicht besser. Was deutlich macht, dass sich der Fuß auch bei Kindern einer Formung von außen widersetzt: Er entwickelt sich so, wie er will. Wobei Orthopäden und Pädiater schon betonen, dass man diesen Prozess positiv beeinflussen kann, indem man die Kinder so oft wie möglich barfuß laufen lässt, um deren Fußmuskulatur zu trainieren. Studien haben nachweisen können, dass diese Strategie das Risiko für Plattfuß auf ein Drittel verringern kann.

Im Erwachsenenalter bringt das allerdings nur noch wenig. Hier kann man dann allenfalls versuchen, mit Einlagen eine Linderung seiner Beschwerden zu erreichen. Wobei die exakt auf die Form des jeweiligen Fußes angepasst sein sollten. Das gelingt am exaktesten mittels einer Pedographie beim Orthopädie-Techniker: Der Patient läuft mehrfach über eine mit Sensoren ausgerüstete Druckmessplatte, die ein Belastungsprofil der abrollenden Fußsohle erstellt. Allerdings erstatten die gesetzlichen Krankenkassen in der Regel nur die Kosten für das preiswertere, aber etwas ungenauere Anpassverfahren per Gipsabdruck.

In den letzten Jahren empfehlen immer mehr Ärzte und Podologen sogenannte sensomotorische oder propriorezeptive Einlagen. Sie sind teuer, werden von den gesetzlichen Krankenkassen nicht bezahlt, sollen aber durch ihre individuell abgestimmte Polsterung dem Fuß einen sensorischen Input geben. „Denn der ist durchaus ein Organ, das fühlen kann“, erläutert Schulz, „und das kommt in unserem Schuh-Zeitalter schon deutlich zu kurz.“ Die sensomotorischen Einlage soll nun dieses Defizit ausgleichen, so dass die Fußmuskulatur mobilisiert wird und dem Fuß mehr Stabilität verleiht.