Studie des Bundesgesundheitsministeriums : Geburtskliniken in größeren Städten oft überlastet

Berlin Eine Studie ergab deutliche Unterschiede in der Auslastung von Geburtskliniken. Die Kliniken klagen über die Schwierigkeiteiten, Hebammenstellen zu besetzen.

Laut einer vom Bundesgesundheitsministerium in Auftrag gegebenen Untersuchung kommt es in größeren Städten teilweise zu einer Überlastung von Geburtsstationen. Es bestünden „ausgeprägte Unterschiede“ in der Auslastung zwischen kleineren Geburtskliniken in ländlichen Regionen sowie Perinatalzentren und Geburtskliniken in größeren Städten, heißt es in der am Freitag in Berlin veröffentlichten Untersuchung. Zudem hätte mehr als die Hälfte der beteiligten Kliniken über Schwierigkeiten bei der Besetzung von Hebammenstellen berichtet.