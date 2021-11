Neue Studie : Schikanen analog und digital – Mobbing unter Erwachsenen nimmt zu

Karlsruhe Ausgrenzen, fertigmachen, niederbrüllen: Menschen haben sich schon immer gerne gegenseitig gequält, im Netz geht das sogar noch einfacher. Zahlen einer neuen Mobbing-Studie sprechen für sich. Die Pandemie hat alles noch schlimmer gemacht.

Immer mehr Erwachsene sind von Mobbing und dabei vor allem von digitaler Hetze, dem sogenannten Cybermobbing, betroffen. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Bündnisses gegen Cybermobbing weist der Anstieg eine „bedrohliche Dynamik“ auf – zusätzlich begünstigt durch die Umstände der Corona-Pandemie. Frauen und jüngere Menschen trifft es dabei besonders, wie es in der repräsentativen Studie mit dem Titel „Mobbing und Cybermobbing bei Erwachsenen“ heißt. Dafür waren 4000 Personen zwischen 18 und 65 Jahren befragt worden, davon 2000 in Deutschland und jeweils 1000 in Österreich und der deutschsprachigen Schweiz.