Erhöhtes Risiko für Typ-1-Diabetes Forscher sehen Zusammenhang zwischen Corona und Diabetes bei Kindern

Die Zahl der Diabetesneuerkrankungen stieg dabei hauptsächlich in dem Quartal an, in dem die Kinder eine Coronainfektion durchmachten, aber auch in den darauffolgenden Quartalen. Die Ergebnisse deuten den Forschern zufolge auf einen direkten Zusammenhang zwischen einer Sars-CoV-2-Infektion und Typ-1-Diabetes hin.