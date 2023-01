Kampf gegen Streptokokken Warum die Angst vor Penicillin gefährlich ist

Und nun kommt jene Pionierin der kleinsten Dinge ins Spiel. Ihr Name: Rebecca Lancefield. Die kluge und durchaus energische Mikrobiologin aus New York nahm sich die beta-hämolysierenden Streptokokken genauer vor, untersuchte sie nach ihren Eigenschaften und teilte sie in Gruppen ein, von A bis T. Für uns Menschen sind viele gar nicht problematisch (eher für Hunde, Katzen, Schweine oder Rinder), andere aber schon: Sie verursachen Karies an den Zähnen (häufig), Entzündungen an der Herzinnenhaut (selten) oder Kindbettfieber (noch seltener).