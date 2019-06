Streit um Glyphosat : Ohne Chemie wird es schwer

Düsseldorf Der Streit um das angeblich krebserregende Glyphosat ist kompliziert und schlecht zu überblicken. Landwirte verteidigen es. Forscher der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf steuerten jetzt neue Informationen bei.

Peter Westhoff hält solche Informationsveranstaltungen für dringend nötig. Vieles, was in der Öffentlichkeit über Glyphosat kursiere, sei schlicht falsch, klagt der Molekularbiologe der Uni Düsseldorf. Das beginne schon mit dem Einsatz der Chemikalie. Glyphosat wird nicht als Pestizid gegen Schädlinge oder Insekten verwendet, sondern bekämpft als Herbizid unerwünschte Pflanzen auf dem Acker. Wenn Landwirte das Gift sprühen, blockiert der Wirkstoff ein wichtiges Enzym für das Wachstum der Pflanzen. Dieser Mechanismus bleibe auf Pflanzen beschränkt, weil der Mensch dieses Enzym nicht besitze, erklärte der Biologe. Westhoff nennt einen weiteren Vorteil: Im Gegensatz zu vielen anderen Chemikalien und Konkurrenzprodukten reichert sich Glyphosat nicht in der Umwelt oder im Körper von Tier und Mensch an, sondern wird von Mikroorganismen gut abgebaut. „Die Halbwertzeit liegt je nach Zusammensetzung des Bodens zwischen zehn und

40 Tagen“, erläutert Westhoff.