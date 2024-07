Experte klärt auf Handy am Bett – ist das wirklich ungesund?

Düsseldorf · Das Smartphone ist bei Jugendlichen die unangefochtene Nummer eins unter den Medien. Viele Heranwachsende nehmen es sogar mit ins Bett. Aber ist das gefährlich? Was ist dran an Theorien zu Elektrosmog und Krebsgefahr durch Strahlung? Neurobiologe Martin Korte erklärt, was wirklich stimmt.

11.07.2024 , 15:28 Uhr

Jugendliche, die spätnachts ihr Smartphone nutzen, schlafen laut einer Studie weniger und schlechter. Foto: dpa-tmn/Sebastian Gollnow

Von Regina Hartleb Redakteurin für Kultur und Wissen