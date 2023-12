Große Preisunterschiede je nach Bestellart Stichprobe bei Online-Apotheken

Die Verbraucherzentrale Hamburg moniert erhebliche Preisunterschiede bei rezeptfreien Erkältungsmitteln in Online-Apotheken: Je nach Bestellart würden unterschiedliche Preise aufgerufen, wie die Verbraucherzentrale am Freitag mitteilte. Beim Direktkauf waren Schmerzmittel, Nasenspray oder Hustensaft meist deutlich teurer als bei Bestellungen, die über Preissuchmaschinen zustande kamen. Die Verbraucherschützer schauten sich die Preise für 20 gängige Erkältungsmittel in 15 Online-Apotheken an.