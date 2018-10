Statistisches Bundesamt: Diese Operationen wurden 2017 am häufigsten vorgenommen

Diese Operationen wurden 2017 am häufigsten vorgenommen

OP-Besteck ist in der HNO-Klinik des Universitätsklinikums Mannheim während einer Operation zu sehen (Archiv). Foto: dpa/Uwe Anspach

Wiesbaden 7,1 Millionen Menschen wurden im Jahr 2017 im Krankenhaus operiert - das hat das Statistische Bundesamt bekanntgegeben. Was waren die häufigsten Eingriffe? Wir haben die OP-Rangliste zusammengetragen.

Operationen am Darm sind die häufigsten chirurgischen Eingriffe bei Krankenhauspatienten. Wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte, wurde bei gut jedem Dritten (38 Prozent) stationär im Krankenhaus behandelten Patienten 2017 eine Operation durchgeführt. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Anteil nicht verändert. Gut die Hälfte der chirurgisch Behandelten des Jahres 2017 waren 60 Jahre und älter.