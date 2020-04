Info 2 zu Spirulina: Nahrungsquelle mit Vergangenheit

In der Natur wächst Spirulina in alkalischen Salzseen oder Süßwasserseen. Es besiedelt flache Wassergebiete in tropischen und subtropischen Klimas. Schon die Azteken am Texcoco-See in Mexiko und das Volk der Kanembu am afrikanischen Tschadsee nutzten Spirulina als Nahrungsquelle.