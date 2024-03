„Spaceman“ Einfältiger Mensch in der dritten Dimension

Jakub hat seine schwangere Ehefrau Lenka (Carey Mulligan) auf dem Heimatplaneten zurückgelassen. „Ein Mann muss tun, was er tun muss“, so lautete schon die alte Western-Weisheit, mit der der Held hinaus in die Prärie ritt, um seiner Berufung nachzugehen. Aber die Zeit, in der die Frauen in gestärkten Kittelschürzen dem Abenteurer hinterherwinken und geduldig auf dessen Rückkehr warten, sind vorbei. Lenka beschließt, sich von ihrem Ehemann zu trennen, der lieber zum Jupiter fliegt, als bei der Geburt ihres gemeinsamen Kindes dabei zu sein.