Tipp 4 zur Sonnenallergie: Was versteht man unter einer Mallorca-Akne?

Eine Sonderform der polymorphen Lichtdermatose ist die sogenannte „Mallorca-Akne“. Sie entsteht in aller Regel dann, wenn UV-Strahlung auf die Haut trifft und dort mit Inhaltsstoffen von Lichtschutzmitteln oder anderen Kosmetik- und Pflegeprodukten reagiert. Die Symptome machen sich oftmals am Hals, an den Schultern, an den Oberarmen, am Rücken und am Dekolleté bemerkbar.