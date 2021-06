Fakt 8 über die Sommergrippe: Zugluft meiden

Trockene Luft in klimatisierten Räumen oder Zugluft im Cabrio lassen die Schleimhäute schneller austrocknen und machen sie so anfälliger für Keime und Krankheitserreger. Wer häufig unter Grippe-Erkrankungen leidet, sollte sich daher auch im Sommer warmhalten. Viele bedenken nicht, dass der Körper beispielsweise in nasser Badekleidung selbst in der Sonne auskühlen kann.