Auswertung der AOK So viele Krankschreibungen wegen Schlafstörungen wie nie zuvor

Schlafstörungen haben im vergangenen Jahr zu so vielen Krankschreibungen wie nie zuvor geführt. Nach Auswertungen der AOK Rheinland/Hamburg haben sich seit 2004 die Fälle körperlich bedingter Schlafstörungen verdreifacht und die Fälle psychisch begründeter Schlafstörungen versiebenfacht, wie die Kasse am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte.