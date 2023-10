Vorbeugung gegen Herzinfarkt und Schlaganfall So gesund ist Sport am Wochenende

Am besten 150 Minuten pro Woche, möglichst verteilt auf fünf Einheiten – so lautet die Empfehlung von Medizinern für den Gesundheitssport. Doch wer schafft das schon? Meistens ist man ja schon froh, wenigstens am Wochenende aktiv werden zu können. Aber laut einer aktuellen US-Studie ist das auch nicht schlecht.