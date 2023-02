Viel Müll entsteht So schneiden Gesichtsreinigungstücher im „Öko-Test“ ab

Ob sehr gut, gut oder ungenügend: Ein Problem haben alle Produkte gemeinsam: Wer die feuchten Tücher täglich benutzt, häuft mit der Zeit eine beachtliche Menge Müll an. „Wirklich umweltfreundlich können feuchte Reinigungstücher also nicht sein“, so die Öko-Tester. Werden sie in der Toilette runtergespült, droht zudem Verstopfungsgefahr.