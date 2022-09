Bei Kälte trainieren : So halten Sie sich mit Sport auch im Winter fit

So halten Sie sich mit Sport auch im Winter fit

Oldenburg/Köln Draußen ist es knackig kalt, nass und früh dunkel - na und? Sport ist auch bei Kälte gesund. Wir haben Tipps für das Outdoor-Training im Winter und für die richtige Kleidung an frostigen Tagen.

Der Winter findet drinnen statt? Von wegen! Auch bei Kälte ist Bewegung an der frischen Luft angesagt. Wer die richtigen Vorkehrungen trifft und auf seinen Körper achtet, bleibt fit und boostert sein Immunsystem.

Lesen Sie hier, welche positiven Effekte Kälte haben kann und was Sie im Winter draußen beim Sporttreiben beachten sollten.

1. Ist Kälte gesund?

Kälte kann die Zahl der weißen Blutkörperchen erhöhen. Sie tragen zu einem starken Immunsystem bei und versetzen den Körper in die Lage, krankmachende Keime und Bakterien erfolgreich abzuwehren.

Die Wahrscheinlichkeit für beispielsweise eine Erkältung sinkt. Bei Menschen ohne Vorerkrankungen können sich Minustemperaturen daher positiv aufs Immunsystem auswirken, so der Oldenburger Allgemeinmediziner Prof. Michael Freitag.

2. Sport bei Kälte - gefährlich oder nicht?

„Sport bei Kälte ist für gesunde Menschen in aller Regel überhaupt nicht gefährlich“, sagt Prof. Ingo Froböse von der Deutschen Sporthochschule Köln.

Gerade Joggen, Fahrradfahren oder Fußballspielen an frischer Luft stärken die Abwehrkräfte. Sie können also auch in der kalten Jahreszeit sich und Ihrem Immunsystem etwas Gutes tun. Außerdem fühlen Sie sich durch Spot mental ausgeglichener.