Hausmittel bis Homöopathie : So gut wirken sanfte Methoden gegen Kopfschmerzen

So gut wirken sanfte Methoden gegen Kopfschmerzen

Frankfurt/Main Der Kopf dröhnt, aber Sie wollen nicht gleich zu Medikamenten greifen? Hausmittel, natürliche Heilmethoden und ein ausbalancierter Lebensstil können bei Kopfschmerzen oft schon Linderung verschaffen.

Welche Auslöser für Kopfschmerzen und Migräne gibt es?

„Bis heute weiß man nicht genau, wie Migräne entsteht“, erklärt Professor Andreas Michalsen, Chefarzt der Abteilung für innere Medizin und Naturheilkunde am Immanuel Krankenhaus Berlin.

Wie wirken sich Verspannungen genau aus?

Die Muskeln in der Nacken- und Schulterpartie werden zum Beispiel bei einseitiger Sitzhaltung am Schreibtisch oder auch durch permanente Anspannung, etwa bei hochgezogenen Schultern, verspannt. Der Schmerz, der dabei entsteht, wird von den Nerven Richtung Kopf weitergeleitet.

Zwar gibt es für Migräne bedingte Kopfschmerzen eine genetische Veranlagung. „Aber jede bestehende Migräne wird schlimmer bei Stress, Sorgen, Anspannungen“, so Michalsen.

Was hilft bei den unterschiedlichen Kopfschmerzarten?

Was ist normal, was nicht?

Charly Gaul, Neurologe und Schmerztherapeut am Kopfschmerzzentrum in Frankfurt am Main, gibt Tipps, wie Sie Spannungskopfschmerzen unkompliziert und schnell behandeln kann: