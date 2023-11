Neuer Service: Termine, Technik, Berechtigte Videosprechstunde für kranke Kinder - so geht es

Die Infekte in NRW nehmen zu. Um Kindern und Eltern rasch zu helfen, bieten Kinderärzte eine Videosprechstunde außerhalb der Sprechzeiten an. Wie man an einen Termin kommt und wer den Service nutzen darf.

28.11.2023 , 12:29 Uhr

Von Antje Höning Leiterin der Wirtschaftsredaktion