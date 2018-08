Skandal um Blutdruckmedikament Valsartan

Was Sie über den Valsartan-Skandal wissen müssen

Ein Hausarzt misst in seiner Praxis einer Patientin den Blutdruck. (Archiv) Foto: dpa/Bernd Weissbrod

Düsseldorf Nachdem in etlichen Chargen des Blutdrucksenkers Valsartan krebserregende Substanzen gefunden wurden, herrscht große Unsicherheit bei vielen Patienten. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Es ist, als werde der Teufel mit Beelzebub ausgetrieben. Man nimmt ein Medikament, um den Bluthochdruck in den Griff zu bekommen, doch plötzlich wird es vom Markt genommen, weil es mit einem Stoff verunreinigt ist, der potenziell krebsauslösend ist. Val­sartan heißt das Medikament, und bei einer Reihe der sogenannten Generika kam bei einem Billigproduzenten in China der Stoff NDMA (N-Nitrosodimethylamin) hinzu. Im Tierversuch war NDMA kanzerogen – Ratten, die es schluckten, bekamen Leberkrebs. Die Auswirkungen auf den Menschen sind noch nicht hinreichend erforscht.

Gefahr beim Absetzen „Ein plötzliches Absetzen kann sich auf das Herz-Kreislauf-System und die Nierenfunktion auswirken“, so Heidi Günther, Apothekerin der Barmer. Auch die Hochdruckliga empfiehlt Patienten, blutdrucksenkende Arzneimittel nicht eigenmächtig abzusetzen, sondern den Arzt zu fragen.

Was ist Valsartan?

Es ist ein Medikament aus der Gruppe der sogenannten Sartane. Im Bereich der Blutdrucksenkung handelt es sich um ebenso wirkungsvolle wie nebenwirkungsarme Mittel. Sie sind den sogenannten ACE-Hemmern verwandt, die allerdings als Nebenwirkung häufig einen chronischen Reizhusten auslösen. Die Wirkweise ist raffiniert: Auch in den Blutgefäßen gibt es kleine Muskeln, die über ein hormonelles Steuerungssystem des Körpers aktiv werden und ein Gefäß enger stellen können; dann steigt der Blutdruck. Sartane – man nennt sie auch AT1-Blocker – heben diese Funktion auf, die Gefäße werden wieder weiter.

Wie kam NDMA in die Pillen?

Seit die Krankenkassen sogenannte Rabattverträge mit den Pharmakonzernen haben, wurde die Produktion von Medikamenten häufig ins Ausland verlagert. Oder ausländische Anbieter drängen mit preisgünstigen Offerten auf den Markt. In der Ferne versagt aber die Kontrollaufsicht. Keiner weiß, was in chinesischen Laboratorien wirklich passiert. Dass die Valsartan-Krise durch einen Zufallsfund ausgelöst wurde, stimmt beunruhigend.