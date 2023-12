Appell auf Instagram Notärztin gibt Tipp, wie man „safe böllert“

Für viele Menschen gehören Silvester-Böller und Raketen dazu, um das neue Jahr gebührend zu begrüßen. Doch immer wieder kommt es dabei auch zu teils schweren Verletzungen wie Verbrennungen oder abgetrennten Gliedmaßen. So bereits am Samstag in Berlin. Kurz vor Silvester hatte dort ein Mann beim Zünden einer Feuerwerksrakete eine Hand verloren. Der 40-Jährige habe die Signalrakete auf der Terrasse eines Bungalows gezündet, teilte die Berliner Polizei am Sonntag mit. Unmittelbar nach der Zündung am Samstag sei die Rakete in seiner Hand explodiert. Er kam in ein Krankenhaus. Es sei weitere Pyrotechnik bei ihm gefunden und beschlagnahmt worden.