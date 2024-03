Beziehung Zurück zum Ex – funktioniert das?

Die Partnerschaften ist zwar vorbei, gemeinsame Berührungspunkte gibt es aber trotzdem noch: Gemeinsame Kinder, gemeinsame Freunde oder Hobbies, die einen verbinden. Vielleicht trifft man sich auch an einem schönen Nachmittag im Frühling und erinnert sich plötzlich an damals, als alles noch so schön war. Macht es Sinn, dann einen zweiten Versuch zu wagen.