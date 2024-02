Erschöpft, müde, überanstrengt Über drei Millionen Menschen leiden an „Online-Dating-Burnout“

Die Symptome seien vergleichbar mit einem klassischen Burnout, etwa durch berufliche Überlastung. So schilderten Betroffene, sich erschöpft, müde oder überanstrengt zu fühlen. „Andere sagen: Seitdem ich Online-Dating ausübe, bin ich den Menschen gegenüber gleichgültig geworden. Es interessiert mich nicht wirklich, was aus diesen Kontakten wird“, so Aretz. Mitunter sinke auch die Konzentration; Profile und Nachrichten würden nur flüchtig erfasst.