Datum, Bedeutung und Geschenke Valentinstag - Wer war der Heilige Valentin?

Im Jahr 1969 wurde der Valentinstag aus dem römischen Generalkalender gestrichen. Der römische Generalkalender ist der weltweit gültige Rahmen des liturgischen Kalenders in dem alle wichtigen Feste und Tage des Kirchenjahres festgeschrieben sind. Gottesdienste, in denen Ehepaare gesegnet werden, gibt es vielerorts trotzdem auch weiterhin. Der Valentinstag ist ein Fest in der anglikanischen Gemeinschaft und in der lutherischen Kirche. Einige orthodoxe Kirchen feiern den Valentinstag gleich zwei Mal im Jahr: am 6. Juli für den römischen Priester Valentin und am 30. Juli für den Bischof Valentin von Terni.