Fakt 3 über den Valentinstag: Ghana feiert den National Chocolate Day

In Ghana gehören die Feierlichkeiten am Valentinstag zu den wichtigsten nach Ostern und Weihnachten. Blumen spielen dabei eher keine große Rolle. Dafür wird am Valentinstag in Ghana viel Schokolade verschenkt und verspeist. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Ghana zu den weltweit größten Kakao-Anbauländern gehört. Daher bekam der Valentinstag in diesem afrikanischen Staat kurzerhand einen Beinamen: National Chocolate Day.