Info 10 zu Tantra: Workshops und Seminare

Tantra kann in Workshops, mehrtägigen Seminaren und unter Anleitung eines Gurus erlernt werden. Nehmen Sie sich jedoch vor schwarzen Schafen in der Tantraszene in Acht: Jede Handlung und jede Berührung während eines Tantraseminars bedarf immer der vollen Zustimmung aller Beteiligten und muss sich gut und ungezwungen anfühlen.

