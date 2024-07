Zum Internationalen Tag des Kusses Warum Küssen für viele Menschen intensiver als Sex ist

Manche behaupten sogar, Küssen sei intensiver als Sex. Das sei Ansichtssache, sagt Bremer-Olszewski. Für einige sei die Lippenberührung intimer, weil sie der erste Schritt in eine emotionale und auch körperliche Verbindung sein kann. Andere fänden sie nicht so wichtig und hätten lieber Geschlechtsverkehr, erklärt sie. Der erste Kuss sei oft erst der Anfang einer Romanze und könne gerade in neuen Partnerschaften viel bedeuten. In längeren Beziehungen könne wiederum Sex eine größere Bedeutung bekommen.