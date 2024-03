Von Deep Talk bis Sex-Würfel Fünf Tipps für mehr Spaß beim Sex

Die Beziehung hängt noch im Winterschlaf? Frei nach Taylors Swifts Zeile „It's me, hi, I'm the problem, it's me“ sollten sich Partner erst mal fragen, was sie selbst tun können, bevor sie den Grund bei der anderen Person suchen. „Es geht darum, die eigenen schlechten Gewohnheiten zu bekämpfen“, sagt die Therapeutin. Ebenso sei es wichtig, dem Partner oder der Partnerin ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. „Fragen Sie aktiv nach, reden Sie über Lösungen, anstelle in Problemen zu versacken und vor allem: Schenken Sie sich gegenseitig ungeteilte Aufmerksamkeit und Quality-Time.“