Laut Umfrage So viele Deutsche sind unzufrieden mit ihrem Sexleben

Positiv ausgedrückt gab mehr als die Hälfte aller Befragten an, glücklich mit dem derzeitigen Liebesleben zu sein (58 Prozent). Tendenziell sind Frauen mit 59 Prozent etwas zufriedener als Männer (55 Prozent). Ein knappes Drittel (32 Prozent) bezeichnete sich demnach sogar als äußerst zufrieden. Die sogenannten Millennials (manchmal auch Generation Y genannt), also in diesem Fall die 30- bis 39-Jährigen sind hier Spitzenreiter (41 Prozent). Ihnen folgt die „Gen Z“, was hier die 18- bis 29-Jährigen meint (39 Prozent).