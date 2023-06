Falschbehauptungen im Faktencheck 12 Mythen über Sex und den Intimbereich

Nein. Obwohl die Klitoris viel größer ist, hat sich diese Behauptung lange gehalten. „Tatsächlich hat man das lange so geglaubt und selbst in medizinischen Lehrbüchern waren die Darstellungen lange Zeit falsch oder ungenau“, sagt Stamm. Die Frauenärztin erklärt, dass sich die Schwellkörper der Klitoris von außen unsichtbar rechts und links unter den Vulvalippen befinden und den Vaginaleingang umschließen. „Die Klitoris ist so etwas wie das weibliche Gegenstück zum Penis und entspricht diesem auch in ihrer Größe. Der kleine sichtbare Anteil, quasi die Erbse, ist lediglich die Eichel der Klitoris mit der Klitorisvorhaut“, sagt Stamm.