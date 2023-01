Romanze im Job Darf der Chef die Liebe verbieten?

Die Supermarktkette Walmart wollte Anfang der 2000er Jahre romantische Beziehungen zwischen Mitarbeitenden in ihren deutschen Filialen mit einer entsprechenden Ethikrichtlinie verbieten. In Deutschland ist das eigentlich nicht üblich, in den USA schon. Arbeitgeber wollen so teure Rechtsstreits wegen sexueller Belästigung vermeiden. Doch das Düsseldorfer Landesarbeitsgericht urteilte: Auch Walmart-Mitarbeitende dürfen lieben. Der Passus greife tief in die Persönlichkeitsrechte ein und verstoße gegen Paragraph 1 und 2 des Grundgesetzes, sagte der Richter damals.