Vier Minuten und 36 Fragen Was Sie tun müssen, wenn Sie sich verlieben wollen

„Vor über 20 Jahren schaffte es der Psychologe Arthur Aron mit einem Experiment, dass sich zwei völlig fremde Menschen ineinander verliebten“, schreibt Catron in ihrem Essay über ihr Erlebnis für die „New York Times“. Vergangenen Sommer wandte sie diese Technik in ihrem eigenen Leben an, „und so kam es, dass ich mich zu Mitternacht auf einer Brücke wiederfand und für genau vier Minuten in die Augen eines Mannes blickte.“