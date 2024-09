In der Innenstadt „KulturLokal“ sorgt drei Wochen lang für Leben in Klever Leerständen

Knippert will Kultur in Kleve schaffen und nachhaltig wirken und dafür Menschen an den Tisch holen. Sein Ziel: „Dass wir gemeinsam überlegen, wie wir etwas Dauerhaftes anstoßen“, sagt er. Ebenso äußert sich Organisator Bruno Schmitz: „Wir wollen die ausgewählten Leerstände in ein anderes Licht rücken, und so Diskussionen mit der Stadt, den Ladenbesitzern und den Menschen anregen.“ Es ginge darum, aufzuzeigen, „wie schön es sein kann, wenn diese Läden gefüllt sind“, und in ihnen Lebendigkeit einzieht. Der Leerstand sei kein Klever Phänomen, sondern betrifft viele Innenstädte am Niederrhein. Derzeit stehen 20 Lokalitäten in der Klever Innenstadt leer, sieben davon bespielt die Freie Kulturszene.