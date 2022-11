Hitzewallungen, Schlafstörungen, schlechte Stimmung : Was hilft gegen Beschwerden in den Wechseljahren?

Hitzewallungen sind eine der häufigsten Begeliterscheinungen während der Wechseljahre. Foto: Shutterstock/Monkey Business Images

Düsseldorf Es sind wie in der Pubertät die Hormone, die alles auf den Kopf stellen: Hitzewallungen und miese Stimmung pflastern bei vielen Frauen den Weg zum hormonellen Point of no Return: zur Menopause. Doch nicht alle Frauen sind von den Wechseljahren gleichermaßen betroffen. Wovon das abhängt und was hilft.