Fakt 1 zum Fremdgehen: Treue

Der Mehrheit der Deutschen ist Treue in einer festen Beziehung oder in der Ehe das Wichtigste im Leben. Nichtsdestotrotz passiert Fremdgehen bedauerlicherweise häufiger als man denken und wahrhaben will. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass 15 bis 25 % der Frauen und 25 bis 50 % der Männer schon einmal einen One-Night-Stand, Seitensprung oder eine Affäre im Leben gehabt haben. Solche Ergebnisse sind natürlich mit Vorsicht zu behandeln, da nur die wenigsten Menschen freiwillig zu geben würden, den Partner betrogen zu haben.