Flirt-Coach gibt Tipps : „Ich könnte schwören, du hast mich unter der Maske angelächelt“

Horst Wenzel leitet die Flirt-University in Köln. Foto: Horst Wenzel

Düsseldorf Der Lockdown hat flirten und daten unmöglich gemacht. Aber auch jetzt machen es Maske und Hygieneabstand nicht gerade einfach. Flirt-Coach Horst Wenzel erklärt, wie es trotzdem funktionieren kann.

Was hat sich durch Corona beim Thema Flirten und Daten verändert?

Horst Wenzel Wer unsicher war, ist noch unsicherer geworden. Wer einsam war ist noch einsamer geworden. Und viele Beziehungen, die auf der Kippe standen, sind in die Brüche gegangen. Deshalb gibt es im Moment nach unserem Eindruck auch erheblich mehr Singles als noch vor dem Lockdown. Und Online-Dating boomt noch mehr als vorher.

Wenzel So ist es. Viele Menschen haben ja schon ohne Maske ein Problem damit, die Mimik anderer zu deuten. Mit der Maske, ist es fast unmöglich ein Lächeln zu erkennen oder Augenkontakt herzustellen. Außerdem kommt es schneller zu Missverständnissen.

Aber trotzdem kann es ja passieren, dass man beispielsweise im Supermarkt jemanden ansprechen will. Was raten Sie dann?

Wenzel Interessanterweise sagen mir meine Klienten, dass der Hygieneabstand sie auch aufmerksamer für ihre Umgebung gemacht hat. Früher ist man einfach so unachtsam durch die Gegend gelaufen. Das geht jetzt nicht mehr. Das finde ich erstmal keine schlechte Grundlage. Es hilft aber, die Unsicherheit, die ja alle in der momentanen Situation haben, explizit zu machen.

Soll man also sagen: “Ich würde Sie ja eigentlich gerne ansprechen, aber der Hygieneabstand macht das ganz schön schwer”?

Wenzel Ich würde nicht Siezen und auch medizinische Fachbegriffe weglassen. Aber warum nicht so etwas sagen wie: “Moment mal, ich könnte schwören, du hast mich gerade unter deiner Maske angelächelt”. Das ist locker, charmant, greift die Situation auf und kann ein Eisbrecher sein. Man könnte auch sagen, „Ihr zwei steht hier so nett zusammen, aber ich möchte euch nicht zu nahe kommen, deshalb winke ich mal lieber”.

Corona ist kein HIV, aber trotzdem möchte man vielleicht wissen, ob der andere krank war oder einen Betroffenen in der Umgebung hat. Eine ganz schön unangenehme Situation, oder?

In NRW sind zwar Bars wieder geöffnet, aber insgesamt liegt das Nachtleben doch immer noch brach. Auch private Partys sind deutlich weniger geworden. Wo sollte man jetzt Ihrer Meinung nach hingehen, um jemanden kennen zu lernen?

Wenzel Am besten geht man dafür in den Park. Das ist auch virologisch der ungefährlichste Ort. Wir haben Sommer. Bei gutem Wetter zieht es also auch viele dorthin.