Konsum beginnt immer früher Ab welchem Alter Jugendliche Pornos anschauen

Der Forscher hat auch eine mögliche Erklärung für den früheren Kontakt mit Pornographie. Die Pubertät fange immer früher an. Mädchen bekommen ihre Regelblutung in einem jüngeren Alter als noch vor einigen Jahren. Damit sei auch die sexuelle Entwicklung eher Thema, so Vogelgesang. „Meine Sorge ist, dass das Alter, in dem Jugendliche zum ersten Mal Pornos sehen, sinkt“, sagt er.