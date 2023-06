Verhütungsmethoden im Überblick – welche gibt es, wie sicher sind sie?

Ob Kondome, die Spirale oder die Pille: Heutzutage gibt eine Vielzahl an verschiedenen Verhütungsmethoden. In dieser Strecke werfen wir einen Blick auf die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Methoden. Welches Verhütungsmittel am besten zu ihnen passt, kann aber am besten bei einer Verhütungsberatung durch eine Ärztin oder einen Arzt geklärt werden.