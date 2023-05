Die wichtigsten Antworten zum Online-Dating Wie Tinder entscheidet, wen man angezeigt bekommt

Dating-Apps wie Tinder bieten eine Reihe von Abo-Modellen an, die verschiedene Zahlungsbereitschaften der Nutzerinnen und Nutzer abdecken. Das erklärt Barbara Engels, Senior Economist beim Institut der deutschen Wirtschaft Köln. Während die Basis-Version von Tinder kostenlos ist, zahlen Nutzende für erweiterte Funktionen Geld. Die Umsätze von Tinder seien nicht zuletzt deshalb enorm – und dass Tinder viele in der kostenlosen Version nutzten, sei für das Unternehmen nicht schlimm. „Im Gegenteil: Die kostenlose Version zieht die Massen an. Und eine zunehmende Anzahl von Nutzenden macht Tinder attraktiver und zieht wiederum mehr Nutzende an“, sagt Engels. Außerdem verdiene Tinder – wie üblich für Plattformunternehmen – Geld mit Werbepartnerschaften, betont die Expertin.