Straßenstrich in Essen Sex hinter den grünen Wänden

Essen · Sexarbeiterinnen bieten ihre Körper an der Gladbecker Straße in Essen schon für 30 Euro an. Am Straßenstrich müssen manche auch gegen Vorurteile kämpfen – über Drogen und brutale Zuhälter. Besuch auf dem alten Kirmesplatz.

07.07.2023, 16:09 Uhr

Eine Prostituierte lehnt sich in das Auto eines Freiers. (Symbolbild) Foto: Bretz Andreas/Bretz, Andreas (abr)

Der graue Mercedes dreht mehrere Runden über den Kirmesplatz, auf dem es schon lange nicht mehr nach Zuckerwatte riecht. In Schrittgeschwindigkeit fährt der Mann an den Frauen vorbei, sie winken ihm vom Straßenrand aus zu. Eine von ihnen steht an diesem Vormittag ohne Oberteil an der Tür ihres Wohnwagens und raucht. Sie wartet auf Kunden, die für Sex mit ihr bezahlen.