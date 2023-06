Bilder Sexuelle Aufklärung – früher und heute

Menstruationsprodukte und Aufklärungsmaterialien von 1974: Nachdem es in den 1940er-Jahren nur Binden auf dem deutschen Markt gab, entwickelten der Ingenieur Carl Hahn, der Rechtsanwalt Heinz Mittag und die Frauenärztin Judith Esser die Idee für den „ob“-Tampon. Der Markenname „ob“ steht für „ohne Binde“. In den Pionierjahren hatte der Tampon noch einen schlechten Ruf und war mit Vorurteilen belastet. Erst ab 1967 galt er nicht mehr als pharmazeutisches Produkt, sondern war frei in Supermärkten erhältlich. 1974 fand der Tampon Einzug in den Sexualkundeunterricht und wurde damit zum Massenprodukt.