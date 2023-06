„Kondom-Führerscheine“ in der Schule Warum Sexualerziehung mehr als nur Aufklärung ist

„Warum gibt es eigentlich keine Pille für den Mann?“, fragt eine Schülerin in die Stille des Biologie-Raums in der zweiten Etage des Wim-Wenders-Gymnasiums in Oberbilk. Kinder kurz vor dem Teenager-Alter sitzen in Gruppen zusammen um ihre Tische, lesen konzentriert, füllen Arbeitsblätter aus. Eine Szene, wie sie sich täglich in unzähligen Klassenzimmern abspielt – zumindest dürften sich das einige Lehrkräfte so wünschen. Vor den Schülerinnen und Schülern liegen jedoch keine Matheaufgaben, Gedichte oder historische Texte. Auf den Zetteln werden verschiedene Verhütungsmittel erklärt, ihre Vor- und Nachteile, ihre Sicherheit. Kein Gelächter, kein Kichern, das vielleicht zu erwarten wäre. Ganz so alltäglich ist die Szene vielleicht nicht. Oder doch?