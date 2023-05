Das Lexikon der Liebe Sexikon: Begriffe mit den Buchstaben Q bis T

S wie ...

Sterilisation

Sterilisation ist der medizinische Eingriff in den Körper (entweder operativ oder chemisch), der dazu führen soll, dass die Person unfruchtbar wird. Viele Menschen entscheiden sich freiwillig für eine Sterilisation, da sie einfach keine Kinder bekommen wollen. Gerade bei Menschen mit Gebärmutter, weigern sich Gynäkologen allerdings oft, eine Sterilisation durchzuführen, da den Patienten unterstellt wird, dass sie doch noch irgendwann Kinder bekommen wollen und diese Entscheidung in jungen Jahren nicht selbst treffen könnten. Bis vor wenigen Jahren wurden Transmenschen in Deutschland zwangssterilisiert, wenn sie auf eine amtliche Anerkennung ihres Geschlechtes bestanden.