Das Lexikon der Liebe Sexikon: Begriffe mit den Buchstaben M bis P

P wie …

Pille

Ein hormonelles Verhütungsmittel in Tablettenform, welches eine Schwangerschaft verhindern soll. Die Hormone der Pille sorgen dafür, dass in den Eierstöcken keine Eizelle heranreift und kein Eisprung stattfindet. Außerdem verdicken sie den Schleim im Gebärmutterhals, sodass keine Samenzellen in die Gebärmutter gelangen können. Die Pille gilt bei regelmäßiger Einnahme als sicheres Verhütungsmittel. In Zusammenhang mit der Pille können aber auch Nebenwirkungen wie Gewichtszunahme, Thrombosen oder depressive Verstimmungen auftreten.