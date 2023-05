Das Lexikon der Liebe Sexikon: Begriffe mit den Buchstaben I bis L

L wie …

Lecktuch

Funktioniert ähnlich wie ein Kondom, ist aber nicht an einem Penis, sondern auf einer Vulva anzuwenden. Das Ziel ist, sich beim Oralverkehr vor sexuell übertragbaren Krankheiten zu schützen. Lecktücher gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Man kann sie allerdings nicht, so wie Kondome, in den meisten Drogeriemärkten kaufen. Stattdessen müssen sie online, in Sexshops oder in Apotheken gekauft werden.