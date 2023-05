Das Lexikon der Liebe Sexikon: Begriffe mit den Buchstaben E bis H

E wie …

Endometriose

Endometriose ist eine chronische Erkrankung. Bei der Endometriose siedelt sich gutartiges Gewebe, ähnlich dem der Gebärmutterschleimhaut, außerhalb der Gebärmutter an. Zum Beispiel am Bauchfell, an den Eierstöcken und Eileitern, dem Darm oder der Harnblase. Dadurch können betroffene Personen unter übermäßigen Schmerzen während oder außerhalb der Periode leiden. Die Ursachen für die Erkrankung sind bislang noch nicht vollständig geklärt.